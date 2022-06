Fortaleza acerta contratação do volante Lucas Sasha

O Fortaleza acertou a contratação do volante Lucas Sasha. O atleta de 32 anos defendia o Aris, da Grécia, e tem longa experiência internacional. Ele assina contrato de 2 anos, até 2024.

O clube já divulgou o acerto oficial com o atleta mais um que reforçará o Leão na próxima janela de contratações, que inicia em 18 de julho. Após Thiago Galhardo, é o segundo reforço que o Tricolor anuncia para a janela.

"Sasha é um atleta que foi identificado pelo nosso departamento de análises, o Cifec, e direção de futebol. Um jogador com muita intensidade no meio-campo, com experiência internacional, com minutagem recente excelente e com desejo de voltar ao Brasil. Ele poderia permanecer na Europa, tinha proposta para isso, mas escolheu voltar ao ao futebol brasileiro e viu, no Fortaleza, uma oportunidade de fazer esse seguimento da carreira aqui", comentou o Presidente Marcelo Paz.

Lucas Sasha atuou no futebol europeu por quase 10 anos, tendo defendido, além da equipe grega, o Ludogorets (BUL) e o Hapoel Tel-Aviv (ISR).

No futebol brasileiro, surgiu na base do Corinthians e tem passagem pelo Icasa, do futebol cearense.