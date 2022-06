Fortaleza acerta contratação do meia Thiago Galhardo, que estava na mira do Ceará

Uma contratação que mexe bastante com os bastidores do futebol cearense. O Fortaleza acertou nesta quarta-feira (29) a contratação do meia-atacante Thiago Galhardo junto ao Internacional. Ele já foi inclusive anunciado oficialmente.

Galhardo chegará, inicialmente, por empréstimo junto ao Internacional até o fim de 2022, quando se encerrará seu vínculo com o Colorado.

"Aceitou nosso proposta, conhece a cidade, entende a realidade do clube, sabe da nossa seriedade em cumprir compromissos e a gente acredita que a ele vem, realmente, reforçar o elenco, não é somente uma contratação, não é só mais um nome, e sim um jogador que tem qualidade técnica, história e personalidade para chegar aqui e mostrar todo o talento que tem e nos ajudar nas dispostas nas competições esse ano", explicou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

O jogador estava na mira do rival Ceará, por onde já passou anteriormente, em 2019, e clube que tem identificação. Há 20 dias, ele inclusive assistiu ao jogo contra o América-MG ao lado da diretoria alvinegra e postou foto ao lado do presidente Robinson de Castro.

"Entendemos que é um movimento de mercado muito bom para o Fortaleza a vinda do Thiago Galhardo. É um atleta de qualidade reconhecida, foi muito bem nos clubes que passou no Brasil de forma mais recente, sobretudo no Internacional, mas também teve uma passagem boa no Ceará, nosso rival, e estava no mais alto nível do futebol mundial, em uma das grandes ligas", finalizou Marcelo Paz.