Presidente do Ceará fala em Thiago Galhardo e busca por reforços: “queremos elevar o nível”

O presidente Robinson de Castro, do Ceará, participou do programa Jogada 1º Tempo, desta quinta-feira (2), e explicou a situação do mercado da bola para o time alvinegro. O dirigente ressaltou que o clube ainda busca ampliar o nível do elenco, com foco na próxima janela de transferência.

"O Dorival é um cara que não exigiu atletas, acreditava muito no grupo, é só olhar o Clebão, que fez gol no Clássico-Rei, então é mais importante eu trazer um jogador que eleva muito o nível do que trazer três. A gente não precisa de quantidade, talvez um ou dois atletas, queremos elevar o nível. O Vina é um jogador de outro nível, é talvez qualificar nesse nível, então são jogadores muito caros e quando faz isso deixa de investir em dois ou três não tão caros. Se não tiver esse perfil de atleta, não vai fazer muita diferença, temos de buscar de uma prateleira maior”, declarou.

Legenda: Presidente do Ceará, Robinson de Castro participou do Jogada 1º tempo Foto: Kid Júnior

Galhardo no Alvinegro

Um dos nomes mais especulados é o do atacante Thiago Galhardo, que teve passagem positiva pelo time alvinegro em 2019. O atleta pertence ao Internacional e retornou de empréstimo após deixar o Celta, da Espanha.

Assim, Robinson explicou a situação de mercado do jogador de 32 anos.“Galhardo tem contrato com o Internacional até dezembro, então qualquer manifestação é chamada de aliciamento, então prefiro não falar do Galhardo porque tem contrato até o fim do ano, se eu falar, o Inter poderia acionar uma cláusula assim. Eu não posso te garantir isso porque quando crava isso, a outra parte se empodera, não é bom para a contratação, temos de ter calma, avaliar o mercado e olhar duas ou três opções para avaliar esse interesse do jogador”, completou.