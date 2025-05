Ceará e Sport se enfrentam em situação inversa ao ano de 2018 na Série A; relembre confronto

Ceará x Sport se trata de um dos maiores clássicos regionais do país. Os times se enfrentaram em duas finais da Copa do Nordeste nesta última década e também duelaram de forma ferrenha, no ano passado de 2024, na briga pelo acesso à Série A. Times se enfrentam neste sábado (17) na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro

Com tantos confrontos recentes e emocionantes, entretanto, um em específico não sai da mente do torcedor Alvinegro: a vitória sobre o time pernambucano por 1 a 0 no Estádio Presidente Vargas (PV) em 2018. Naquela oportunidade, válida pela 13ª rodada do Brasileirão do ano, o Ceará era o lanterna da competição com 5 pontos e não havia ganho uma partida sequer no torneio. A vitória contra o Sport, com gol de cabeceio do Arthur Cabral, não só foi a primeira vitória como foi o início da remontada do Vovô no torneio.

Relembre o jogo

No dia 18 de julho de 2018, o Ceará enfrentou o Sport numa situação extremamente complicada. Com 12 rodadas sem saber o que é ganhar, 4 pontos atrás do vice-lanterna Athletico Parananse, o Alvinegro encarou o jogo contra o Sport, que era o 7° colocado na tabela, como uma decisão e a oportunidade para conquistar seus três primeiros pontos.

Como outras situações delicadas pelo Vovô, a partida foi levada para o Estádio Presidente Vargas (PV). Com a torcida entendendo a importância da partida, 15.197 alvinegros estavam presentes na partida.

Um fato curioso que deixou o clima do embate ainda mais emocionante foi a faixa da provocação, como pede um clássico, da caravana realizada da torcida do Sport do Recife à Fortaleza. Com faixas escritas “Bora rebaixar o Ceará?”, em alusão ao tido como muito provável rebaixamento da equipe cearense devido a situação na tabela e a performance do time cearense nas partidas.

Em jogo truncado, o Ceará venceu o Sport com gol do seu cria da base e que foi o destaque da equipe na competição: Artur Cabral. O camisa 40 marcou, aos 10 minutos da segunda etapa, de cabeça após belo cruzamento de Felipe Azevedo. Após o gol, o Vovô segurou a pressão do time pernambucano e ganhou a primeira partida, iniciando a remontada histórica que garantiu a permanência da equipe.

Escalações

Ceará:

Éverson; Arnaldo, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas; Richardson, Fabinho, Juninho Valoura; Reina, Éder Luís e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca

Sport:

Magrão; Raul Prata, Léo Ortiz, Ernando, Sander; Fellipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos, Marlone; Rogério e Rafael Marques. Técnico: Claudinei Oliveira

Confronto deste sábado

Já em 2025, em situação inversa ao do embate da época, o duelo entre as equipes no sábado (17) não deixa de causar uma certa semelhança pelo que representa o confronto. O Sport, desta vez, é o lanterna da competição com dois pontos em oito rodadas disputadas.

O Leão da Ilha já mudou de treinador recentemente contratando o português António Oliveira, assim como o Ceará em 2018 que foi para o clássico com o Lisca recém-contratado e indo para o seu terceiro jogo comandando o Alvinegro, divulgou também nesta semana uma lista de jogadores que já não fazem mais parte do plantel da equipe e serão negociados.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto