Mercado da Bola: veja as principais contratações dos times da Série A para a janela de transferência

O mercado da bola no futebol nacional voltou a se intensificar na temporada de 2022 com a chegada da próxima janela de transferências, aberta no dia 18 de julho. Assim, os clubes da Série A buscam reforços e até anunciaram novidades nos elencos, a exemplo do Ceará, com o meia Diego Rigonato.

O Diário do Nordeste fez um levantamento de todas as contratações dos participantes do Brasileirão com foco no segundo semestre. Dos 20 times, 13 já apresentaram mais jogadores para a 1ª divisão.

Com grandes investimentos, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG buscaram peças no mercado internacional, como o cearense Éverton Cebolinha, que foi adquirido pelo Rubro-Negro. Em contrapartida, sete equipes (América-MG, Red Bull Bragantino, Corinthians, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Juventude e Santos).

A nova janela de transferência ocorre entre os dias 18 de julho e 15 de agosto. Vale ressaltar que, para um atleta atuar por um um novo time pelo Brasileirão, não pode ter atuado em sete partidas.

REFORÇOS ANUNCIADOS PARA A NOVA JANELA DA SÉRIE A

Legenda: A Série A é a principal divisão do Campeonato Brasileiro e reúne clubes como Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo Foto: Lucas Figueiredo / CBF ATHLETICO-PR VOL - Fernandinho (Manchester City, da Inglaterra): contrato até o fim de 2024. Legenda: O volante Fernandinho era o capitão do Manchester City Foto: divulgação ATLÉTICO-GO ZAG - Camutanga (Náutico): detalhes contratuais não revelados.

ATA - Kevin (ABC): detalhes contratuais não revelados. Legenda: O zagueiro Camutanga era um dos líderes técnicos do Náutico Foto: reprodução ATLÉTICO-MG ZAG - Jemerson (Metz, da França): contrato até o fim o fim de 2024.

ATA - Alan Kardec (Shenzhen FC, da China): contrato até o fim de 2024. Legenda: Alan Kardec estava na China e tem passagem por grandes times brasileiros, como Vasco e São Paulo Foto: reprodução AVAÍ ZAG - Rafael Vaz (Al-Khor, do Catar): contrato até novembro de 2022. Legenda: Rafael Vaz estava livre no mercado desde janeiro de 2022 Foto: reprodução / Avaí BOTAFOGO LAE - Marçal (Wolverhampton, da Inglaterra): contrato até o fim de 2023. Legenda: O lateral-esquerdo Marçal foi o 1º reforço do Botafogo para a próxima janela de transferência Foto: divulgação / Botafogo CEARÁ MEI - Diego Rigonato (Toluca, do México): contrato até o fim de 2022. Legenda: Diego Rigonato estava atuando no Toluca, do México, antes de fechar com o Ceará Foto: divulgação / Toluca PALMEIRAS ATA - José Manuel López (Lanús, da Argentina): contrato até o fim de 2027.

ATA - Miguel Merentiel (Defensa y Justicia, da Argentina): junho de 2026. Legenda: O argentino José Manuel López era um dos destaques do Lanús Foto: divulgação CUIABÁ MEI - Gabriel Pirani (Santos): contrato de empréstimo até o fim de 2022. Legenda: Gabriel Pirani é uma das joias do Santos e vai reforçar o Cuiabá Foto: divulgação / Cuiabá FLAMENGO ATA - Éverton Cebolinha (Benfica, de Portugal): contrato até o fim de 2026. Legenda: O cearense Éverton Cebolinha foi comprado pelo Flamengo junto ao Benfica Foto: divulgação / Flamengo FLUMINENSE ATA - Alan (Guangzhou Evergrande, da China): contrato até junho de 2024. Legenda: Alan foi revelado pelo Fluminense e retornou ao clube carioca Foto: reprodução GOIÁS LAE - Savio (Rio Ave, de Portugal): contrato de empréstimo até o fim de 2022. Legenda: Savio pertence ao Rio Ave e foi cedido ao Goiás Foto: divulgação / Rio Ave SÃO PAULO ATA - Marcos Guilherme (Internacional): contrato até junho de 2023. Legenda: Novo reforço do São Paulo, Marcos Guilherme já defendeu o clube em 2018 Foto: reprodução