Everton Cebolinha é o novo jogador do Flamengo; saiba quanto o Fortaleza deve ganhar

Um namoro rápido e certeiro. O atacante cearense Everton Cebolinha é o novo jogador do Flamengo para a temporada 2022. O acordo foi selado nesta quinta-feira (16) com representante do Benfica, e o atleta 'made in' Maracanaú já faz exames médicos nesta sexta-feira (17).

As informações foram publicadas inicialmente pelo repórter do SBT, Venê Casagrande. Cebolinha é a grande aposta do rubro-negro para 'recuperação' da equipe após a chegada de Dorival Júnior.

Segundo informações iniciais, Everton foi comprado em definitivo por 13,5 milhões de euros, valor que ainda pode ser ampliado para 16 milhões de euros, de acordo com a obtenção de algumas metas não reveladas.

Quanto o Fortaleza vai receber?

O Fortaleza, clube que revelou Cebolinha para o futebol, está de olho na negociação. Após a venda do atleta pelo Grêmio ao Benfica, o Fortaleza recebeu cerca de R$ 9,5 milhões de reais.

No acordo, ficou estabelecido que o Leão tem direito a 1,6% em caso de futura venda do atacante, além de 0,63% como clube formador.

Se a negociação for concretizada na casa de 13,5 milhões de euros, o Fortaleza receberá algo em torno de R$ 1,55 milhão. Se for fechada na casa de 16 milhões de euros, o clube tricolor receberá R$ 1,88 milhão.