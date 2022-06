Everton Cebolinha e Flamengo: Dia D para negociação com Benfica; Fortaleza de olho em dinheiro

O feriado de Corpus Christi (16) pode marcar um dia importante para o mercado de transferências do futebol brasileiro. O atacante cearense Everton Cebolinha deve ser oficializado hoje como novo reforço do Flamengo, em transferência que pode envolver um total de 16 milhões de euros.

Com a negociação em fase adiantada, o diretor executivo do Benfica, Rui Pedro Braz, chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira para fechar o negócio e assinar a venda por 16 milhões de euros entre valor fixo e aditivos. O atacante assinará com o Rubro-Negro por cinco anos.

Legenda: Torcedor e cria do Fortaleza, Everton Cebolinha quando era criança Foto: Foto: Divulgação

Saiba quanto Fortaleza recebe em venda de Cebolinha

O Fortaleza, clube que revelou Cebolinha para o futebol, está de olho na negociação. Após a venda do atleta pelo Grêmio ao Benfica, o Fortaleza recebeu cerca de R$ 9,5 milhões de reais.

No acordo, ficou estabelecido que o Leão tem direito a 1,6% em caso de futura venda do atacante, além de 0,63% como clube formador.

Se a negociação for concretizada na casa de 13,5 milhões de euros, o Fortaleza receberá algo em torno de R$ 1,55 milhão. Se for fechada na casa de 16 milhões de euros, o clube tricolor receberá R$ 1,88 milhão.

De acordo com o ge.globo, com a vinda de Rui Pedro Braz ao Rio de Janeiro, as partes tratam o acordo como praticamente definido. O diretor executivo encarnado vem à América do Sul também para iniciar as tratativas por reforços para o treinador alemão Roger Schmidt. Curiosamente, entre eles um dos alvos recentes do Flamengo: Enzo Fernández.