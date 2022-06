Avaí x Fortaleza pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Fortaleza visita o Avaí nesta quinta-feira (16), às 19h, pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto ocorre na Ressacada e tem peso de decisão para o time cearense, em situação muito preocupante na tabela de classificação.

Pré-jogo de Avaí x Fortaleza hoje; veja detalhes

Que horas começa Avaí x Fortaleza x Athletico-PR

Jogo terá início às 19h (horário de Brasília)

Onde assistir à Avaí x Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, da Verdinha AM 810, além de tempo real no Diário do Nordeste.

Palpite

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Avaí: Douglas Friedrich; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Bruno Silva, Jean Cléber, Matheus Galdezani; Muriqui, Bissoli e William Pottker. Técnico: Eduardo Barroca.

Fortaleza: Boeck; Ceballos, Benevenuto, Titi; Landázuri (Romarinho), Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim; Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Como chega o Tricolor

Na lanterna, o Leão soma apenas 7 pontos em 33 disputados. O aproveitamento é de apenas 21,2% e mesmo com uma vitória, não deixa a última posição, mas pode reduzir a diferença para sair do Z-4, que hoje é de 5 pontos. Vindo de dois empates frustrantes fora de casa, contra Goiás (1x1) e Athletico/PR (0x0), o Tricolor busca a vitória como visitante. A última, e a sua única na Série A, foi diante do Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. O Tricolor do Pici terá mais um desfalque importante: Yago Pikachu. O meia está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Pikachu recebeu a punição após falta em Pedrinho, durante jogo com o Athletico-PR, no último domingo. As equipes ficaram no empate sem gols. O jogador é o artilheiro da equipe na competição. Ele marcou três dos sete gols feitos pela equipe de Vojvoda.

Além dele, seguem ausentes Tinga e Depietri, que estão no Departamento Médico. Matheus Vargas continua em transição.

O goleiro Marcelo Boeck comentou a fase tricolor e confia na reação.

"Lógico se eu falar de resultado, em posição na tabela, a gente queria estar muito melhor, muito mais mais acima. Mas se pararmos para pensar, conquistamos 2 pontos nas 8 primeiras rodadas, e nos últimos 3 jogos, fizemos 5 pontos. Lógico, precisamos muito mais, em busca disso que vamos vamos encarar. Esperamos voltar de viagem com 3 pontos. O Avaí é o foco, e temos que manter esta evolução, este equilibrio defensivo, para que a gente crie as oportunidades e sair com o resultado positivo".

Situação do Avaí

O Avaí chega para a partida empolgado após vencer o Botafogo por 1 a 0 fora de casa na última segunda-feira. Eduardo Barroca vai ter que mudar o time que conta com, pelo menos, três desfalques.

Raniele e Eduardo estavam pendurados e receberam o terceiro amarelo. Bruno Silva levou dois cartões e foi expulso diante da equipe carioca. Rodrigo Freitas, na zaga, e Lucas Ventura e Galdezani são os prováveis substitutos.

AVAÍ X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC).

Data/Horário: 15 de junho de 2022, às 19h.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA) - SP

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) - SP

Assistente 2: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) - RJ

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro - RN