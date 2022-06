Fortaleza muda esquema e mantém Robson de titular; veja escalação para enfrentar o Avaí

O Fortaleza está escalado para enfrentar o Avaí nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série A de 2022. O técnico Juan Pablo Vojvoda trocou o esquema 3-5-2 pelo 4-3-1-2, o mesmo utilizado na vitória contra o Flamengo, com a manutençaõ de Robson no sistema ofensivo.

Leia mais Jogada Avaí x Fortaleza ao vivo: acompanhe o jogo em tempo real

Para o confronto, o time tricolor não conta com o ala Pikachu, suspenso, além do capitão e defensor Tinga, que se recupera de um procedimento cirúrgico. Confira as escalações de Avaí x Fortaleza.

Escalação do Avaí

Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Lucas Ventura, Jean Cléber e Matheus Galdezani; Muriqui, Bissoli e William Pottker. Técnico: Eduardo Barroca.

Legenda: O técnico Eduardo Barroca escalou o Avaí com o trio de ataque contra o Fortaleza Foto: divulgação / Avaí

Escalação do Fortaleza

Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Jussa, Zé Welison, Hércules e Lucas Lima; Robson e Moisés. Técnico: Vojvoda.

Legenda: O Fortaleza repete o esquema tático com três volantes contra o Avaí Foto: divulgação / Fortaleza