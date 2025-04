Maioria dos gols sofridos pelo Ceará foram marcados nos acréscimos; veja detalhes

O Ceará começou o Campeonato Brasileiro com uma vitória sobre o Grêmio, um empate com o Bragantino na estreia e uma derrota de virada para o Juventude neste sábado (12). O Vovô totaliza quatro pontos em três jogos. A questão é que o sentimento, principalmente para o torcedor alvinegro, é um pouco amargo, pois três dos quatro gols que o time tomou foram nos acréscimos e decisivos para impossibilitar melhores resultados.

Por outra perspectiva, a equipe cearense vem conseguindo enfrentar seus adversários de forma competitiva e, se não fosse pelos gols sofridos nos acréscimos (Bragantino e Juventude), o Alvinegro estaria com sete pontos e melhor colocado em relação à sua posição atual, a 8ª colocação.

GOLS NOS MINUTOS FINAIS

Legenda: Ceará começou ganhando por 2 a 0 mas tomou o empate no fim do jogo, em duelo no Estádio Nabi Abi Chedid. Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

RB BRAGANTINO 2 X 2 CEARÁ

Na estreia da Série A em 2025, o Ceará abriu 2 a 0 com gols de Pedro Raul e Marllon no primeiro tempo, em começo arrasador. Entretanto, ainda na primeira etapa, nos acréscimos, o Alvinegro viu Laquintana, atacante do Massa Bruta, diminuir o placar no minuto 47.

Na segunda etapa, o Vovô segurou a pressão até os 48 do segundo tempo, quando Eric Ramires chutou na entrada da área e empatou o jogo. Com isso, por mais que inicialmente o empate não fosse considerado um resultado negativo, pelas circunstâncias da partida, o gosto da vitória escapou.

Legenda: Ceará perdeu por 2 a 1 de virada para o Juventude, em duelo no Estádio Alfredo Jaconi. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

JUVENTUDE 2 X 1 CEARÁ

Neste sábado (12), o Ceará, mais uma vez, começou vencendo fora de casa. Na terceira rodada da Série A, o time de Porangabuçu abriu o placar com gol de Aylon, após belo domínio dentro da área e, com calma, encobriu o goleiro Gustavo do Juventude.

Ainda na primeira etapa, aos 46 minutos, Luís Mandaca empatou o jogo após belo cruzamento de Batalla. No segundo tempo, Matheus Babi virou o jogo para equipe gaúcha, e o Vovô não conseguiu ter força e nem criatividade para reverter a derrota.

NECESSIDADE DE MUDANÇA DE POSTURA

É natural que o Ceará precise se adaptar ao nível elevado da Série A. O time tem conseguido enfrentar seus adversários com boa disputa, mas precisa melhorar a postura quando o time passa a ter vantagem no placar.

'O aspecto de conjunto nosso hoje realmente foi um fator determinante para que a gente não conseguisse fazer um jogo, como todo, estruturado como a gente faz' Léo Condé Treinador do Ceará

O Ceará volta a campo em mais um duelo decisivo nesta terça-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão. Diante da sua torcida e com desfalques, o Alvinegro busca se recuperar do resultado negativo do fim de semana, enfrentando o Vasco, que poupou Philippe Coutinho para a partida.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira.