Com muitas baixas, Ceará tem problema na escalação para jogo contra o Vasco

O grande desafio do Ceará na Série A de 2025 é o excesso de desfalques. O time alvinegro perdeu a espinha dorsal e teve dificuldades na derrota para o Juventude, de virada, neste sábado (12), no Alfredo Jaconi. Assim, a missão do técnico Léo Condé é encontrar a nova escalação contra o Vasco.

O próximo compromisso é terça (15), às 21h30, na Arena Castelão. Para reduzir o desgaste, o clube investiu em um voo fretado no Rio Grande do Sul, em operação que custou próximo de R$ 1 milhão.

Na última partida, o Vovô teve sete baixas: os laterais-esquerdos Nicolas (lesão no adutor coxa direita) e Matheus Bahia (desconforto muscular na coxa esquerda); o volante Richardson (fascite plantar); meia Lucas Mugni (pubalgia); e os atacantes Bruno Tubarão (transição), Pedro Henrique (transição) e Fernandinho (pós-operatório de cirurgia para tratamento de luxação do ombro direito).

Deste modo, é fato que há uma queda do nível técnico alvinegro sem os protagonistas. Com um elenco mais limitado, em uma folha salarial de R$ 6 milhões mensais, a equipe tem apresentado um rendimento baixo no 2º tempo, quando necessita mais do banco de reservas para mudar o resultado.

O lado esquerdo registra a maior preocupação. Sem o titular e o reserva imediato, Condé escalou o zagueiro Willian Machado improvisado diante do Juventude. Na reta final, substituiu o defensor e deixou Dieguinho, que é lateral-direito e entrou como volante no confronto, para preencher a posição. Outras opções são o zagueiro Marcos Victor e o lateral-direito Rafael Ramos, que também já atuaram naquele setor.

Legenda: O Ceará improvisou o sistema defensivo contra o Juventude Foto: Arte / SVM

O treino final pode reservar novidades, mas é fato que o padrão tático precisa encontrar outras soluções até a recuperação de peças importantes, como o atacante Pedro Henrique, em transição. Matheus Bahia e Lucas Mugni, por exemplo, serão testados no último treino para avaliar um retorno.

Uma provável escalação na formação 4-3-3 tem: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Éder (Matheus Bahia); Fernando Sobral, Dieguinho e Matheus Araújo (Lucas Mugni); Aylon, Galeano e Pedro Raul. No planejamento interno, o Vovô busca manter a sequência invicta em casa na Série A.

Legenda: Provável escalação do Ceará para o jogo contra o Vasco Foto: Arte / SVM

Força em casa

O Ceará defende uma invencibilidade de 23 partidas em solo cearense contra o Vasco. No período, foram 20 vitórias e três empates. A última derrota foi em 17 de agosto de 2024, contra o Mirassol, ainda pela Série B do Brasileiro. Logo, o desempenho em casa é o principal ponto forte da equipe.

No Brasileirão, o Vovô venceu o Grêmio por 2 a 0 na Arena Castelão, pela 2ª rodada. Sob o comando de Léo Condé, nessa caminhada invicta, o aproveitamento alvinegro registrado é 91,3%.