Flamengo x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (15) às 20:30h (horário de Brasília), contra o Cuiabá pelo Brasileirão. A partida acontece no Rio, no Maracanã. O time carioca está na 16ª posição na tabela, com 12 pontos, mesma pontuação do Dourado. Porém, o Rubro- Negro é o primeiro time fora do Z-4, enquanto o Cuibá está dentro da zona de rebaixamento na 18ª posição.

Onde assistir a partida

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabi. Técnico: Dorival Júnior.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Pepê (Valdivia); Felipe Marques, André Luis e André Felipe. Técnico: António Oliveira.

Flamengo x Cuiabá | Ficha técnica

Estádio: Maracanã, em Rio de Janeiro, (RJ) Horário: 20:30h (de Brasília), quarta-feira, 15 de junho Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF) Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Quarto árbitro: Philip Georg Bennett (RJ) VAR: Rafael Traci (SC) Onde assistir: Premiere