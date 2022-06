Dorival Júnior aceita proposta do Flamengo e deixa Ceará

Dorival Júnior não é mais técnico do Ceará Sporting Club. O comandante encerrou a curta passagem nesta quinta-feira (9) ao aceitar uma proposta do Flamengo. O contrato era até dezembro de 2022.

A chegada em Porangabuçu ocorreu em março, para substituir Tiago Nunes. No intervalo de tempo, somou 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em aproveitamento de 62,9%.

Com o treinador, o Vovô conseguiu resultados expressivos na Série A e avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. No último jogo, venceu América-MG por 2 a 0, na Arena Independência, pela 10ª rodada do Brasileirão de 2022.

No comando de Dorival, o time alvinegro adotou o esquema de três volantes e recuperou a confiança de peças importantes do elenco. Assim, construiu uma identidade tática e um padrão de rendimento.

Novo técnico

A diretoria do Ceará está reunida e busca um substituto imediato para Dorival Júnior. A delegação alvinegra está em Belo Horizonte/MG, e volta a entrar em campo no domingo (12) diante do Goiás, às 16h, no estádio da Serrinha, pela Série A.

O jornalista Venê Casagrande revelou que um dos cotados para assumir o Vovô é o paraguaio Gustavo Morínigo, do Coritiba. Na tabela, o Ceará está na 12ª posição, com 13 pontos.