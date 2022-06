Flamengo atravessa caminho do futebol cearense mais uma vez, agora com Dorival Júnior

O futebol cearense entra no rol do Flamengo mais uma vez. O clube de maior torcida do Brasil, com mais investimento, chega para interromper um novo trabalho com a contratação de Dorival Júnior, que deixou o Ceará. Em 2020 foi Rogério Ceni, do Fortaleza. E quando será o próximo nome?

No fim de 2021, o Rubro-Negro também tentou o argentino Juan Pablo Vojvoda, que recusou para seguir no Fortaleza. Assim, os dirigentes cariocas seguem de olho no futebol cearense - parece ser o planejamento.

Legenda: O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda recusou proposta do Flamengo no fim de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

As movimentações trazem à tona a consolidação dos trabalhos locais, onde os profissionais encontram estrutura e estabilidade no cargo, em ascensão de Vovô e Leão. No entanto, o peso do momento deve ser revertido em mais credibilidade e respeito. Vale abandonar um time que o abriu as portas do mercado no primeiro convite recebido?

Legenda: Rogério Ceni foi demitido do comando do Flamengo em 2021 Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Dorival é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, com vasta experiência, mas estava fora do radar e sem trabalho quando foi indicado pela gestão alvinegra. Com 60 anos, ficou ausente por quase dois anos por problemas de saúde até chegar no Ceará, onde teve os pedidos atendidos, respaldo e tempo.

Assim, troca um trabalho em construção por um contrato de apenas seis meses no Flamengo, que mudou de treinadores diversas vezes. O português Paulo Sousa, por exemplo, ficou seis meses. Dorival, inclusive, foi demitido de lá em 2018, demitido com o vice-campeonato brasileiro.

Tudo parte das escolhas de carreira. Não há gratidão no futebol brasileiro. O futuro vai mostrar o resultado da decisão.