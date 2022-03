Bastidores: motivos do Ceará para contratação de Dorival Júnior e as primeiras impressões do técnico

A diretoria do Ceará acertou a contratação do técnico Dorival Júnior para a sequência de 2022. Após a saída de Tiago Nunes, o clube buscou um nome experiente de um currículo vencedor no mercado para dar continuidade à temporada. A Coluna conta bastidores da chegada do novo comandante.

O primeiro ponto: Dorival foi o primeiro nome buscado pela gestão. Internamente, o plano era investir em um treinador com experiência em grandes torneios e de uma mentalidade ofensiva. Contexto vivido pelo clube hoje e que tornou Dorival como a melhor opção no mercado brasileiro. E o técnico aceitou de imediato.

Logo na sexta (25), no 1º contato do presidente alvinegro Robinson de Castro, sem sequer discutir valores, a resposta na linha foi: “Já pode me considerar treinador do Ceará. Estou no exterior, mas no início da semana chego para acertar”. E então, o Vovô anunciou o técnico na segunda (28).

Motivos para o Ceará contratar Dorival Júnior

Currículo vencedor no futebol brasileiro

Experiência em competições internacionais e de alto nível

Manutenção da mentalidade ofensiva no aspecto tático

Gestão de elenco positiva, com diálogo junto dos plantel

Aproveitamento de jovens das categorias de base

A contratação é encarada como um nome de peso dentre os treinadores brasileiros, consolidado e que escolheu o clube para retomar a carreira vitoriosa como técnico. Afastado da função por conta da saúde desde 2020, recebeu inúmeras propostas no intervalo, mas escolheu seguir com a família.

Assim, acertar com o Ceará mostra também a vitrine e o respaldo do clube no mercado. O departamento de futebol considera que existiram avanços no último trabalho, mas Dorival tem capacidade para fazer os ajustes necessários visando o sucesso nas próximas metas planejadas.

Primeiras impressões do Dorival

Nos contatos junto da diretoria alvinegra, Dorival Júnior mostrou conhecimento sobre o Ceará. O técnico vinha acompanhando o clube pela ascensão em torneios e o modelo de jogo que o agradava.

Logo, deixou claro para a gestão que sabia as características táticas do clube, do elenco e indicou pontos que poderiam evoluir no trabalho. Esse fator pesou em prol do comandante, que tem intervalo curto de tempo até o afunilamento do calendário, com Série A, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Legenda: A gestão do Ceará fez a revitalização do gramado de treino do CT de Porangabuçu em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na segunda, o treinador conheceu a estrutura do CT de Porangabuçu e os mecanismos oferecidos aos jogadores e à comissão técnica - ponto também elogiado. Nesta terça, o foco será em reuniões sobre o planejamento dos jogos, trabalho e o diagnóstico específico dos jogadores.

As ações da fisiologia, metodologias internas e demais avaliações internas também serão intensificadas. Com o estudo prévio de Dorival e a saída recente de jogadores, a tendência é de chegada de reforços para suprir carências até o início do Brasileirão.

