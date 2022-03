Boa opção no mercado, Dorival chega para corrigir rota do Ceará após 1º trimestre tenebroso

O Ceará anunciou o técnico Dorival Júnior para o comando da equipe no restante da temporada 2022. Os primeiros três meses do ano foram péssimos para o Alvinegro, com eliminações vexatórias no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Olha que o Ceará só teve pela frente apenas um time da Série A, o Fortaleza, logo no início da temporada. Os demais adversários, clubes da Série B, C, D e até mesmo sem divisão nacional.

Testes fracos e resultados ruins. Uma equipe que tem dificuldade em marcar gols mesmo contra rivais sem nível, logo no dito ano de maior investimento da história do clube.

Melhor currículo entre brasileiros

Legenda: Dorival Júnior já teve passagens por grandes clubes brasileiros Foto: Divulgação

Com um prazo curto, de apenas 8 dias até a estreia do Vovô na Sul-Americana, contra Independiente, o Ceará não teria tempo para fazer experiências com treinador estrangeiro, que ainda teria que realizar mudança e se adaptar a um novo país.

Dentre os nomes disponíveis no mercado brasileiro, não haverá muita contestação que Dorival Júnior é o que tem maior experiência dentre os cotados em times de grande expressão.

Outro fator positivo é que terá mais facilidade de adaptação com o elenco alvinegro para que as respostas cheguem no curto prazo.

Dorival fará milagre sozinho?

Legenda: Cléber perdeu chances em jogos importante, como contra o América-MG em 2021 Foto: Kid Júnior / SVM

A resposta é óbvia que não. Nem mesmo Tiago Nunes era o culpado pela incapacidade técnica dos atacantes em colocar a bola para dentro do gol.

Tampouco Dorival conseguirá fazer milagre. Apesar de ser um grande treinador, ele chega para mudar os ares do comando técnico alvinegro, na esperança que os atuais atletas voltem a funcionar ofensivamente.

Terá, pelo menos, uma cara nova para testar. Matheus Peixoto deve realizar os seus primeiros minutos e dar novas opção no comando de ataque.

Mas não falta apenas isso ao Vovô. Após se desfazer de 25 atletas, faltam peças, principalmente para compor o time nos extremos do campo. Erick não tem rendido e Yuri Castilho tampouco.