Ceará anuncia Dorival Júnior como novo técnico para temporada 2022

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (28) a chegada do técnico Dorival Júnior. Com vínculo até o final de 2022, o treinador chega para substituir Tiago Nunes, demitido após a eliminação precoce da Copa do Nordeste.

Dorival Júnior chegou à capital cearense, assinou contrato, conheceu o elenco alvinegro e comandou seu primeiro treino. O treinador será responsável por conduzir o Ceará na Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com passagens por grandes clubes do país, Dorival Júnior trabalhou pela última vez em 2020, quando comandou o Athletico-PR em 16 partidas. No período, conquistou nove vitórias.

Ficha técnica

Nome: Dorival Silvestre Júnior

Local de nascimento: Araraquara (SP)

Data de nascimento: 25/04/1962 (59 anos)

Clubes por onde passou: Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Avaí, Juventude, Sport, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Athletico-PR.

Títulos conquistados: Campeonato Catarinense (2004), Campeonato Paulista (2010 e 2016), Campeonato Gaúcho (2012), Campeonato Paranaense (2007, 2008 e 2020), Campeonato Brasileiro Série B (2009), Copa do Brasil (2010) e Recopa Sul-Americana (2011).