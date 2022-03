Ceará demite técnico Tiago Nunes após eliminação da Copa do Nordeste

O Ceará demitiu nesta sexta-feira (25) o técnico Tiago Nunes. O treinador não resistiu às eliminações precoces no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste - esta última sendo determinante na decisão da cúpula alvinegro. Os auxiliares Evandro Fornari e Kelly Guimarães também foram desligados.

No comando da equipe desde agosto de 2021, Tiago Nunes comandou o Ceará em 31 partidas, obtendo 14 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. O treinador deixa o corpo técnico do alvinegro com 56,9% de aproveitamento. Na temporada, o gaúcho, de 42 anos, conquistou oito vitórias em 12 partidas.

Eliminado das principais competições do primeiro trimestre, o Ceará volta a campo em abril, com as disputas da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.