Tiago Nunes é o novo técnico do Ceará, anuncia o clube

O Ceará já tem novo treinador. Tiago Nunes assume o comando técnico do Alvinegro. O acerto aconteceu nesta segunda-feira (30), e o anúncio ocorreu nas redes sociais do clube durante a noite. Segundo a direção, Nunes já comandará os treinos nesta semana.

A negociação foi finalizada menos de 24h depois da demissão do técnico Guto Ferreira. O último trabalho de Tiago Nunes foi no Grêmio, onde comandou a equipe em 20 jogos: 10 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Quem é Tiago Nunes?

Legenda: Tiago Nunes comandou o Grêmio por 20 jogos e foi campeão gaúcho em 2021 Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Treinador da escola gaúcha, Tiago Nunes é um treinador com passagens em muitos clubes do futebol brasileiro, de Norte a Sul do País. Ele começou a carreira em meados dos anos 2000. Treinou equipes do interior como: Sapucaiense, Nacional-AM, Riograndense, Bagé e União Frederiquense. Entre 2013 e 2014, assumiu as equipes do sub-15 e sub-20 do Grêmio.

O auge da carreira de Tiago Nunes foi no Athletico-PR, onde conquistou o título da Copa Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019.

Ele assumiu o Corinthians em 2020, mas não obteve os resultados desejados. Da mesma forma, também teve curta passagem no Grêmio, já em 2021.

Ficha técnica

Nome completo: Tiago Retzlaff Nunes

Idade: 41 anos

Naturalidade: Santa Maria (RS), Brasil

2005: São Luiz

2009: Luverdense

2010: Rio Branco-AC

2011: Sapucaiense

2011: Nacional-AM

2012: Riograndense

2012: Bagé

2013: União Frederiquense

2016: São Paulo-RS

2017: Veranópolis

2018–2019: Athletico Paranaense

2020: Corinthians

2021: Grêmio

2021: Ceará

Títulos

São Luiz

Campeonato Gaúcho - Divisão de Acesso: 2005

Luverdense

Campeonato Mato-Grossense: 2009

Rio Branco-AC

Campeonato Acreano: 2010

Athletico Paranaense

Copa Sul-Americana: 2018

Campeonato Paranaense: 2018

Levain Cup/CONMEBOL: 2019

Copa do Brasil: 2019

Grêmio

Campeonato Gaúcho: 2021

Recopa Gaúcha: 2021