Enquete: Você aprova a contratação de Tiago Nunes pelo Ceará?

A direção do Ceará acertou a contratação do técnico Tiago Nunes para o comando do time. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (30), em menos de 24 horas após a demissão do treinador Guto Ferreira.

O último trabalho de Tiago Nunes foi no Grêmio, onde teve um aproveitamento de 58,3%. Ao todo, foram 20 jogos, com 10 vitórias, 5 derrotas e 5 empates. No auge da carreira, comandando o Athletico-PR, conquistou o título da Copa Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019.

O Diário do Nordeste abriu uma enquete para saber a opinião do torcedor sobre a escolha do novo comandante alvinegro.

