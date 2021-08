Brasileiro ou estrangeiro, Ceará quer treinador que pense 'fora da caixa'

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, deixou claro que a demissão do técnico Guto Ferreira não foi premeditada. Portanto, a cúpula alvinegra está reunida, durante esta segunda-feira (30), para ver os novos rumos do Vovô.

E esse futuro não passará, necessariamente, por um nome estrangeiro, a exemplo do que tem ocorrido nos demais clubes nordestinos.

Explorei o tema nestes dois textos abaixo na semana passada:

>Três dos quatro times nordestinos na Série A com treinadores estrangeiros

>Efeito Vojvoda? Nordeste rechaça treinadores 'mais do mesmo'

Desejo alvinegro

Independente da nacionalidade do comandante, o que se deseja dentro do clube é de um nome que explore as potencialidades do elenco, defensivamente e ofensivamente. Além de tudo, o novo comandante terá liberdade para fazer o time 'sair da caixa', com novas ideias e utilização diferente dos jogadores.

O profissional que for anunciado em Porangabuçu será munido de farto material de vídeos e estatísticos para conhecer o plantel alvinegro a fundo.

A diretoria alvinegra entende que o atual elenco do Vovô tem potencial para muito mais e só vai contratar jogadores em caso de uma boa oportunidade de mercado.