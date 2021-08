Enquete: Quem deve ser o novo técnico do Ceará? Dê a sua opinião

A diretoria do Ceará busca um substituto para o treinador Guto Ferreira. O momento é de reunião em Porangabuçu para analisar a sequência da temporada de 2021 e definir um novo perfil para o comando alvinegro.

Apesar da campanha positiva na Série A, com a 8ª posição na tabela, a antiga comissão técnica recebia muitas críticas da torcida por conta do desempenho em campo e do perfil mais reativo. O até então trabalho mais longevo do Brasileirão foi interrompido, mas deixou um legado positivo no todo.

O Diário do Nordeste lista opções disponíveis no mercado e pergunta quem é o favorito do torcedor para assumir o comando do Vovô. A equipe tem o 2º turno do Brasileirão pela frente.

inter@