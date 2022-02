Iguatu x Ceará: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ceará tem neste sábado (26), sua primeira decisão na temporada de 2022. O Alvinegro encara o Iguatu por uma vaga nas semifinais do Campeonato Cearense, no estádio Morenão, em Iguatu, às 17h45.

Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Castelão na última terça-feira (22), o Vozão tem a vantagem do empate para avançar. Para o Azulão, uma vitória por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

A partida será transmitida pelo NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Seriedade

A vitória apertada no Castelão não agradou ao técnico Tiago Nunes, que chamou a responsabilidade pelo resultado, considerado ruim por não ter conseguido uma vantagem confortável para o jogo de volta. Como termômetro, a torcida também mostrou sua insatisfação ao vaiar o time após o apito final.

"Tivemos uma atuação realmente, que desejamos a desejar. Não só no segundo tempo, mas no primeiro também. Mesmo com placar de 2 a 0 poderíamos ter tido uma atuação melhor. De maneira geral, a equipe não se apresentou bem. Temos que nos reorganizar rapidamente para que a gente possa fazer um jogo melhor no próximo", disse o treinador.

Legenda: No jogo de ida, o Ceará venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar Foto: KID JUNIOR

Assim, para não dar chance para a zebra e uma eliminação precoce, o Alvinegro está em alerta máximo para o jogo, que promete ser complicado pela pressão que a torcida do Iguatu exercerá no estádio Morenão.

O volante Richardson alertou sobre a dificuldade da partida e detalha a postura que os jogadores precisarão ter contra o Iguatu.

“Primeiro, temos de ter respeito ao adversário. Não é à toa que eles estão na segunda fase do Campeonato Cearense. A gente tem que ter uma cabeça boa, pois vai ser um jogo muito difícil por conta de tudo o que envolve. É uma equipe de Série A indo até Iguatu e vai ser uma mobilização muito grande da imprensa local, da torcida, do clube e a gente tem de ter a cabeça no lugar para ir até lá para fazer nosso trabalho”, disse o volante.

Para a partida, o treinador Tiago Nunes terá desfalques, como os volantes Fernando Sobral e Richard, os atacantes Iury Castilho e Jael, realizando tratamento no departamento médico.

Mobilização

O Iguatu está mobilizado para o confronto. O Azulão entende que mesmo com a derrota por 2 a 1, uma classificação histórica contra o poderoso Ceará é possível, já que uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis. Por toda confiança, o clube recusou a proposta do Ceará de levar o segundo confronto para o Castelão, como o Pacajus fez diante do Fortaleza. A atuação no jogo de ida no Castelão também foi considerada boa, com a equipe do técnico Washington Luiz chegando "viva" para o confronto em casa. O Morenão tem capacidade para 3.300 pessoas, no entanto, em respeito ao decreto estadual com diretrizes de combate à Covid, apenas 1.045 serão vendidos, sendo 300 para a torcida do Vovô. Prováveis Escalações Ceará João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Léo Rafael, Richardson, Erick e Mendoza; Vina e Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes Iguatu Léo; Talisson, Uesles, Marcondi e Elivelton; Dodó, Bruno Meneses, Hugo Freitas e Patuta; Romário e Romário Becker. Técnico: Washington Luiz FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL Competição: Campeonato Cearense - 2ª fase - Jogo de volta

Data: 26 de fevereiro de 2022

Hora: 17h45

Local: Morenão, em Iguatu (CE)

Árbitro: Renato Pinheiro

Assistentes: Cleberson Leite e Marco Aurélio Filho