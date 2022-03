Ceará perde para CRB-AL nos pênaltis e está eliminado da Copa do Nordeste

O Ceará perdeu para o CRB-AL nos pênaltis por 4 a 3 nesta quinta-feira (24), na Arena Castelão, e está eliminado da Copa do Nordeste. Rodrigo Lindoso, Dentinho e Nino Paraíba desperdiçaram as cobranças.

A equipe segue na disputa da Copa Sul-Americana, com sorteio da fase de grupos marcado para esta sexta-feira (25), e da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo

As equipes protagonizaram um duelo movimentado na Arena Castelão. Os goleiros Diogo Silva, do CRB, e João Ricardo, do Ceará, tiveram desempenho fundamental para a manutenção do resultado de igualdade no 1° tempo.

O time alvinegro teve mais ímpeto, mas pecou nas chances criadas, enquanto os alagoanos conseguiram ter uma boa perfomance defensivamente, conseguindo neutralizar pelo alto e pelo chão. Nas escapadas em velocidade, Anselmo Ramon e Longuine pararam em boas defesas de João Ricardo.

As bolas alçadas na área e as bolas paradas foram soluções encontradas pela equipe de Tiago Nunes. Victor Luís, de falta, parou em Diogo Silva, enquanto Lima, em várias oportunidades, desperdiçou pelo alto, assim como o zagueiro Luiz Otávio. A melhor chance, porém, saiu dos pés de Cléber, após receber de Mendoza. O atacante encobriu o arqueiro adversário, mas a defesa alvirrubra salvou.

Segundo tempo

O Ceará voltou para a partida ainda mais agressivo. Em 10 minutos, a equipe teve chances com Cléber, Mendoza e Vina. As tentativas foram defendidas pelo goleiro Diogo Silva.

O domínio alvinegro era absoluto na partida. Aos 18 minutos, Vina teve uma grande oportunidade, de cabeça, mas novamente parou em Diogo Silva.

Para manter a intensidade na partida, Tiago Nunes promoveu as saídas de Lima, Cléber, Vina e Fernando Sobral. Erick, Zé Roberto, Dentinho e Léo Rafael. As alterações mantiveram o nível da equipe, mas os atletas não conseguiram furar o bloqueio imposto pelos alagoanos.

Penalidades

Nas cobranças de pênalti, Maicon e Anselmo Ramon desperdiçaram para o CRB em sequência. Mendoza converteu para o Ceará, mas Rodrigo Lindoso desperdiçou. Iago Mendonça e Gum converteram para os alagoanos, enquanto Erick marcou e Dentinho parou no Diogo Silva. O arqueiro, inclusive, assumiu a responsabilidade e cobrou a 5ª cobrança da equipe alvirrubra. Zé Roberto também marcou. Nas alternadas, Raul Prata balançou as redes e Nino Paraíba desperdiçou.