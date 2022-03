Ceará x CRB: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo tem nesta quinta-feira (24), em jogo pelas quartas de final da Copa dp Nordeste. O Alvinegro recebe o CRB, em jogo único, às 20h30 no Castelão.

O Vozão é o mandante do jogo único por ter feito a melhor campanha geral da competição e do Grupo B, com 18 pontos. O time alagoano foi o 4º colocado do mesmo Grupo B, com 14 pontos. A única vantagem do Alvinegro é mandar a partida no Castelão, já que se o jogo terminar empatado no tempo normal, será definido nos pênaltis.



Onde Assistir



A partida será transmitida pela Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e Nordeste FC



Como chegam



Para chegar até as quartas de finais, o Vovô foi líder do Grupo B com 18 pontos, com 5 vitórias e 3 empates, portanto invicto, marcando 12 gols e sofrendo apenas dois, em uma campanha de 75% de aproveitamento. Já o CRB, foi 4º colocado do Grupo B com 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 8 gols e sofrendo 6, em uma campanha de 58% de aproveitamento.

Enquanto o Vovô vem de 3 vitórias seguidas na Copa do Nordeste (Atlético/BA, CSA e Campinense), o CRB vem de duas derrotas seguidas (Atlético/BA e Fortaleza).

No Vovô

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes deve contar com novidades. O zagueiro Luiz Otávio, desfalque diante do Campinense no último sábado, voltou a treinar após de recuperar de edema na panturrilha e será titular. As outras novidades são para opções no decorrer do jogo, como Yuri Castilho e Dentinho, que teve ser relacionado pela 1ª vez. O único desfalque é Michel Macêdo, que continua fora por lesão muscular na coxa esquerda.

O companheiro dele de posição, Nino Paraíba, falou sobre a expectativa do confronto.

"A gente sabe que é um campeonato difícil, disputado, e vamos buscar o nosso objetivo. Espero fazer um grande jogo contra CRB, em casa, com nossa torcida, e passar para a semifinal", disse.

Uma das referências da equipe, o meia Vina, espera que o Ceará exerça seu favoritismo, mas elogia o CRB,

“É um jogo extremamente difícil. O CRB lutou até o final da primeira fase pela liderança do nosso grupo. É um time com variações táticas importantes e que a gente vem trabalhando para anular. Nós esperamos que no dia a gente esteja bem equilibrado mental e fisicamente, para fazer um bom jogo e sair de campo com a classificação”, afirmou.

No CRB

No time alagoano, o técnico Marcelo Cabo terá os reforços do lateral-esquerdo Guilherme Romão, dos volantes Marthã e Maicon (ex-Grêmio) e dos atacantes Vico e Emerson Negueba.

De desfaques, o zagueiro Gilvan, expulso na última rodada da fase de classificação contra o Fortaleza e Diego Ivo, lesionado, estão fora. Iago Mendonça e Wellington Carvalho disputam uma vaga na defesa ao lado de Gum.

Prováveis Escalações

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Richardson, Lima, Vina, Mendoza, Cléber. Técnico: Tiago Nunes



CRB

Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça (Wellington Carvalho) e Guilherme Romão; Yago, Marthã (Wallace) e Diego Torres (Rafael Longuine); Richard, Marcinho e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo

Ficha Técnica

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e Horário: 23 de Março de 2022 - 20h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez - BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos FIFA - BA e Elicarlos Franco de Oliveira - BA