Ceará acerta contratação do técnico Dorival Júnior para 2022

O Ceará agiu rápido e fechou com o novo treinador para sequência da temporada 2022. Trata-se de Dorival Júnior, experiente técnico que já comandou as principais camisas do futebol brasileiro. Segundo o repórter Déo Luis, da Verdinha, o técnico chega nesta segunda-feira (28) na Capital para assinar contrato com o clube.

Dorival foi o primeiro contato do Vovô na busca de um substituto para Tiago Nunes, demitido após eliminações traumáticas no Campeonato Cearense (contra Iguatu) e na Copa do Nordeste (contra CRB).

O técnico tem 59 anos e está sem clube desde 2020, quando comandou o Athletico-PR. Antes disso, foi treinador do São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, Cruzeiro, entre outros.

Entre os títulos de Dorival estão a Copa do Brasil de 2010, pelo Santos, e a Recopa Sul-Americana 2011 pelo Internacional.

A primeira missão de Dorival será a estreia do Alvinegro na Copa Sul-Americana, contra o Independiente-ARG, marcada para dia 5 de abril, às 19h. Além disso, tem pela frente as disputas da Copa do Brasil e da Série A do Brasileiro.