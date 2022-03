Castelão se aproxima de 30 jogos em 2022 com Sul-Americana e Libertadores; veja calendário de abril

A Arena Castelão será a casa de Ceará e Fortaleza na Sul-Americana e na Libertadores de 2022, respectivamente. Assim, o equipamento receberá seis partidas da Conmebol, sem contar os próximos jogos da Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A.

O rol de confrontos liga o alerta pelo desgaste do gramado. Com a estação chuvosa e o baixo intervalo de “descanso” da grama, a tendência é a piora da qualidade do palco dos compromissos oficiais.

Com o detalhamento das rodadas da Sula e da Liberta, no entanto, ficou evidente o acordo de 48h entre uma partida e outra dos torneios. O Vovô estreia no dia 5 de abril contra o Independiente-ARG, às 19h15, em casa, enquanto o Leão encara o Colo Colo-CHI, dia 7, às 19h, no estádio.

Jogos da Sul-Americana e Libertadores na Arena Castelão

05/04, às 19h15 - Ceará x Independiente-ARG, na Arena Castelão.

07/04, às 19h - Fortaleza x Colo-Colo-CHI, na Arena Castelão.

27/04, às 21h - Fortaleza x Alianza Lima-PER, na Arena Castelão.

03/05, às 21h30 - Ceará x La Guaira-VEN, na Arena Castelão.

05/05, às 19h - Fortaleza x River Plate-ARG, na Arena Castelão.

17/05, às 19h15 - Ceará x General Caballero-PAR, na Arena Castelão.

Quase 30 jogos

Desde o início da temporada de 2022, a Arena Castelão recebeu 20 partidas em 58 dias, visto que a estreia do estádio no ano foi em 30 de janeiro, com vitória do Fortaleza contra o Sousa-PB por 5x0.

Em fevereiro, o equipamento recebeu oito confrontos. Em março, ao todo, foram 10 exibições. A projeção para abril envolve os três jogos internacionais (da Sul-Americana e Libertadores), a volta da decisão da Copa do Nordeste (03/04), um dos jogos das oitavas da Copa do Brasil, além das rodadas da Série A do Brasileiro.

O Campeonato Cearense também deve entrar no cálculo, apesar da indefinição das datas para os dois jogos entre Fortaleza x Caucaia. Confira abaixo uma projeção de jogos para o próximo mês:

Jogos da Arena Castelão no mês de abril: