Ceará e Fortaleza têm adversários definidos na 3ª fase da Copa do Brasil; veja confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro, os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil 2022.

Representantes do Estado, o Ceará enfrentará o Tombense-MG. O duelo decisivo acontece na Arena Castelão. Enquanto o Fortaleza encara o Vitória-BA, com a partida da volta sendo realizada em solo baiano.

Atual campeão da competição nacional, o Atlético-MG enfrenta o Brasiliense.

Confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil

Goiás x RB Bragantino

Atlético-GO x Cuiabá

Tombense-MG x Ceará

Fluminense x Vila Nova

Bahia x Azuriz-PR

Juventude x São Paulo

Portuguesa-RJ x Corinthians

Ceilândia-DF x Botafogo

Atlético-MG x Brasiliense

Fortaleza x Vitória-BA

Tocantinópolis x Athletico-PR

Palmeiras x Juazeirense-BA

CSA-AL x América-MG

Remo-PA x Cruzeiro

Altos-PI x Flamengo

Coritiba x Santos

Clubes da direita decidirão a vaga em casa

Regulamento da 3ª fase da Copa do Brasil

O torneio reúne 32 equipes nesta fase, com duelos de ida e volta. As partidas estão previstas para acontecer entre 20 e 21 de abril e 11 e 12 de maio. O vencedor do confronto embolsa R$ 3 milhões.

Premiação da Copa do Brasil 2022

1ª fase : Grupo I: R$ 1.270.000,000 | Grupo II: R$ 1.090.000,000 | Grupo III: R$ 620.000,000

: Grupo I: R$ 1.270.000,000 | Grupo II: R$ 1.090.000,000 | Grupo III: R$ 620.000,000 2° fase : Grupo I: R$ 1.500.000,000 | Grupo II: R$ 1.190.000,000 | Grupo III: R$ 750.000,000

: Grupo I: R$ 1.500.000,000 | Grupo II: R$ 1.190.000,000 | Grupo III: R$ 750.000,000 3° fase : R$ 1.900.000,000

: R$ 1.900.000,000 Oitavas de final : R$ 3.000.000,000

: R$ 3.000.000,000 Quartas de final : R$ 3.900.000,000

: R$ 3.900.000,000 Semifinal : R$ 8.000.000,000

: R$ 8.000.000,000 Vice-campeão : R$ 25.000.000,000

: R$ 25.000.000,000 Campeão: R$ 60.000.000,000