Com 32 times, sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil será nesta segunda-feira; veja detalhes

O sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil será nesta segunda-feira (28), às 15 horas (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, 32 clubes participam. Serão 16 confrontos em jogos de ida e volta. O Fortaleza estreia nesta etapa junto com outros 12 times.

Das fases iniciais do torneio, 20 classificados avançaram. São eles: Altos-PI, Atlético-GO, Azuriz, Brasiliense, Ceará, Ceilândia, Coritiba, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Goiás, Juazeirense, Juventude, Portuguesa-RJ, Santos, São Paulo, Tocantinópolis, Tombense, Vila Nova-GO e Vitória.

Além deles, mais 12 clubes se juntam à disputa. Fortaleza, Flamengo, Corinthians, Bragantino, Fluminense e América-MG, que terminaram o último Brasileiro nas primeiras colocações. Os campeões regionais do Norte (Remo) e Nordeste (Bahia), o da Série B (Botafogo) e os já classificados para a próxima Libertadores: Athletico e Atlético-MG e Palmeiras também entram.

SORTEIO

Os potes do sorteio consideram o ranking de clubes da CBF. O número 1 é considerado o mais forte, pois traz 14 times da Série A e dois da Segundona (Bahia e Cruzeiro). No pote 2, estão quatro da elite (Coritiba, Cuiabá, Goiás e Juventude) e clubes das Séries B, C e D.

As equipes do Pote 1 vão enfrentar os times do Pote 2. O sorteio vai definir os confrontos. Após a definição dos adversários, ordem dos jogos também será sorteada. De acordo com o regulamento, se houver uma vitória para cada lado, o saldo de gols será o critério de desempate. Os jogos da terceira estão previstos para os dias 20 e 21 de abril.

Confira os potes (de acordo com ranking da CBF):

Pote 1

Flamengo (1º)

Palmeiras (2º)

Atlético-MG (3º)

Athletico (5º)

Santos (6º)

São Paulo (7º)

Fluminense (9º)

Corinthians (10º)

Fortaleza (11º)

Bahia (12º)

Ceará (13º)

Cruzeiro (14º)

América-MG (15º)

Atlético-GO (17º)

Botafogo (18º)

Bragantino (20º)

Pote 2

Cuiabá (22º)

Goiás (23º)

Juventude (24º)

Vitória (25º)

Coritiba (26º)

CSA (30º)

Vila Nova (31º)

Remo (42º)

Tombense (49º)

Juazeirense (59º)

Brasiliense (63º)

Altos (66º)

Portuguesa-RJ (122º)

Tocantinópolis (146º)

Ceilândia (169º)

Azuriz (sem colocação)