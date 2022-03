Sport vence CRB e será o adversário do Fortaleza na final da Copa do Nordeste; veja datas e horários

O Sport será o adversário do Fortaleza na final da Copa do Nordeste. Fazendo valer o fator casa, o Leão da Ilha venceu o CRB por 3 a 1, na Arena Pernambuco, na grande Recife e garantiu vaga na decisão para encarar o Tricolor de Aço.

Os gols do Rubro Negro foram marcados por Parraguez (dois) e Luciano Jubá, com Anselmo Ramon descontando para o CRB. O Leão abriu dois gols no 1º tempo, viu o time alagoano diminuir a vantagem, mas marcou o terceiro e definiu o confronto.

Comemoração do Sport

ESTE ANO O NOSSO TIME… pic.twitter.com/PfAhMsdjjx — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 27, 2022

Datas Definidas

As finais da Copa do Nordeste já acontecem na quinta-feira (31) e no domingo (3) conforme definido oficialmente pela CBF na noite de hoje, com o primeiro jogo sendo com mando do Sport na Arena Pernambuco às 21h35, e o 2º jogo no Castelão às 18h30. O Tricolor de Aço tem o mando do jogo final por ter melhor campanha que o time pernambucano na classificação geral do Nordestão.

Pelo regulamento, será campeão quem somar mais pontos nos dois confrontos ou abrir um saldo de gols superior na soma dos dois jogos. Em caso de resultados com a mesma diferença de gols, a decisão será nos pênaltis.