Jogadores do Fortaleza homenageiam garoto Miguel em momento inesquecível no Castelão

Se a festa da vitória do Fortaleza contra o Náutico na Arena Castelão já foi bonita por si só, ela ficou ainda mais brilhante com uma atitude nobre dos jogadores do Leão.

Eles proporcionaram uma noite inesquecível para o garoto Miguel, de 6 anos. Ele é um pequeno torcedor do Fortaleza que nasceu sem os braços e as pernas, mas jamais deixou de ir atrás dos seus sonhos e de dar uma lição enorme de perseverança e amor à humanidade.

Nos braços do seu ídolo, o zagueiro Titi, Miguel foi levado ao campo do Castelão após a vitória tricolor e brincou com outros atletas como goleiro e como artilheiro.

Legenda: Titi com o garoto Miguel no Castelão Foto: Kid Júnior

Fez gol, defendeu bolas na trave do Gigante da Boa Vista e distribuiu sorrisos entre todos que presenciaram a linda cena.

Humildemente, fica a nossa homenagem também ao pequeno Miguel e a nossa admiração à atitude dos atletas tricolores.

São situações como esta que nos fazem ter esperança no futebol como um canal legítimo de inclusão e transformação social. Os atletas são ídolos de muitos garotos, que se inspiram neles para correrem atrás dos seus sonhos.

Palmas, palmas e palmas!

Se você quer conhecer mais sobre o garoto Miguel, confira matéria do CETV 1, da TV Verdes Mares, veiculada em 2021.