Fortaleza chega na final da Copa do Nordeste com melhor campanha e ataque; decisão será no Castelão

O Fortaleza está na final da Copa do Nordeste de 2022 e briga pelo bicampeonato. A vaga na decisão foi conquistada neste sábado (26), ao vencer o Náutico por 2x0 na Arena Castelão. Assim, aguarda o vencedor de Sport x CRB, com uma certeza: o jogo de volta, que vale taça, será em casa.

Isso porque o time cearense garantiu a melhor campanha geral da competição. Somando os pontos da fase de grupos e do mata-mata (22), não pode ser ultrapassado por nenhum dos semifinalistas. Logo, como a final será em dois jogos - quarta (30) e sábado (2) - o último será com domínio tricolor.

De sobra, o Leão ainda mostrou força diante do Timbu, ampliando o melhor ataque do torneio. Com os gols de Robson e Silvio Romero, totalizou 24 em 10 partidas, com média de 2,4 por jogo. Invicto, chega como favorito ao título pela presença na Série A.

Ataque em alta

Do aspecto individual, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem os atacantes brilhando e ampliando a concorrência interna do elenco. No 3-5-2, Robson e Renato Kayzer foram titulares e mostraram muita movimentação. A dupla protagonizou o primeiro gol, quando Kayzer infiltrou na defesa adversário após lançamento e deu assistência para Robson completar: 1x0, no 1º tempo.

O placar foi fechado por Sílvio Romero, que entrou no fim do 2º tempo. O centroavante dominou cruzamento de Juninho Capixaba no peito e chutou sem chance de defesa: 2x0. Kayzer e Romero também marcaram nas quartas, contra CRB. Robson, fez o 2º gol gol na temporada.

Legenda: Pikachu e Silvio Romero estão entre os principais goleadores do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Artilheiros do Fortaleza em 2022

Pikachu: 5

Moisés: 5

Silvio Romero: 4

Depietri: 3

Renato Kayzer: 3

Romarinho: 3

Hércules: 2

Renato Kayzer: 3

Tinga: 2

Titi: 2

Igor Torres: 1

Robson: 1

Zé Welison: 1

Estratégia e correção

Em campo, o Fortaleza não foi brilhante, mas teve mais eficiência com o volume criado. O Náutico também assustou, exigindo defesas de Max Walef. O ponto então é a busca por equilíbrio e como o Leão muda, sem mexer na formação. As correções de Vojvoda (quando feitas) são importantes.

A começar pelos volantes, ambos com predisposição de marcação: Jussa e Zé Welison. O time teve dificuldade na armação, o que resultou na entrada de Felipe. O maior número de alternativas, e a crescente dos jogadores, também é importante e serve como elemento de confiança no futuro.

Hoje, Romarinho é opção no 1x1. Landázuri, que substituiu Tinga, também evoluiu. E os atacantes conquistaram a confiança. O leque permite alternâncias de estratégia: construção lenta, transição, pressão pós-perda ou linhas baixas. O Fortaleza ainda está em construção e tem opções para isso.