Fortaleza faz pior campanha do clube na história da Série A e precisa vencer 1 a cada 2 jogos

Desde que o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado no sistema de pontos corridos, em 2002, o Fortaleza já esteve como participante em 7 oportunidades (2003, 2005, 2006, 2019, 2020, 2021 e 2022). No recorte dos primeiros 15 jogos disputados, é na edição deste ano que o Tricolor registra a sua pior campanha, com apenas 10 pontos somados em 45 disputados.

Após a derrota para o Coritiba com gol no último minuto, a situação é crítica e pior do que em 2003, quando nesta altura do Brasileiro, o Leão do Pici tinha 13 pontos somados (ao fim da temporada, ainda acabou rebaixado).

Aquele ano, que foi da volta de um time cearense para a Série A após várias temporadas, havia um abismo estrutural entre os times cearenses e do Sul e Sudeste do País. O que não é caso do atual Fortaleza, 4º lugar no Brasileiro de 2021 e participante da Libertadores da América.

Histórico 15 rodadas - Fortaleza

2022 - 10 pontos

2021 - 30 pontos

2020 - 21 pontos

2019 - 17 pontos

2006 - 14 pontos

2005 - 21 pontos

2003 - 13 pontos

Longa estrada rumo aos 45 pontos

Já não é novidade que, no Brasileiro 2022, a missão do Fortaleza é não cair. Para atingir o número mágico de 45 pontos, que praticamente assegura a manutenção, faltam 35 pontos em 23 jogos a serem disputados.

Ou seja, a equipe precisa de um aproveitamento de 50,72%. Para facilitar a conta, precisa, pelo menos, vencer 1 a cada 2 jogos disputados. Uma missão difícil que já exige mudanças para que seja alcançada.

