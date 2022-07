Vojvoda elogia 2º tempo e lamenta derrota do Fortaleza na Série A: “o vestiário está com muita dor”

Na lanterna da Série A de 2022, o Fortaleza perdeu para o Coritiba neste domingo (3) com um gol nos acréscimos no Couto Pereira. A equipe saiu atrás do placar, buscou o empate na volta do intervalo, mas não sustentou o resultado. E o técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou o resultado.

"O desempenho do 2º tempo foi bom, encontramos o caminho para chegar ao gol, fizemos gol, mas um erro no último minuto, detalhes, que estamos perdendo pontos, estamos brindando o adversário com pontos, e precisamos continuar trabalhando. Eu confio nos jogadores, fizeram um bom jogo, um esforço muito grande, o vestiário está com muita dor, mas há de ser forte e continuar acreditando no nosso jogo. Temos que virar, vamos virar como hoje, quando viramos a atitude”, disse o técnico.

Na tabela, o time cearense é o 20º colocado, com 10 pontos - a distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Ceará, é de sete pontos. Vojvoda ressaltou que ainda acredita na reação.

"Eles (atletas) estão sofrendo neste momento e não merecem estar nessa situação. Fizemos um grande 2º tempo e não conseguimos um ponto, mas quanto aos jogadores que vem a partir da janela, vão ajudar e necessitamos estar juntos e unidos. Vamos acreditar no nosso jogo e futebol tem as vezes isso, mas tem de saber superar", explicou.

Pelo Brasileirão, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Palmeiras, no domingo (10), às 18h, na Arena Castelão, pela 16ª rodada. Antes, entra em campo diante do Estudiantes-ARG, na quinta-feira (7), às 21h30, na Argentina, pela volta das oitavas de final da Libertadores.