Fortaleza atualiza situação de jogadores no Departamento Médico; veja detalhes

Antes do jogo contra o Coritiba, neste domingo (3), o Fortaleza atualizou a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico. A novidade fica por conta de Landázuri, que sentiu desconforto muscular em posterior da coxa esquerda e está fora do jogo.

O defensor equatoriano foi substituído contra o Estudiantes. Além dele, Tinga segue tratamento após cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo.

Robson se recupera de estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, enquanto Ceballos e Depietri, assintomáticos, seguem protocolo de isolamento devido à Covid-19.

O volante Hércules, que estava em transição, já foi relacionado e vai no banco de reservas.

