Coritiba x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza visita o Coritiba neste domingo (3), às 18h, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O jogo ocorre no estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR, e tem peso de decisão para a equipe cearense, em situação muito preocupante na tabela de classificação.

O duelo tem transmissão ao vivo Rádio Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

A partida marca um confronto direto na tabela de classificação, com as equipes brigando contra o rebaixamento. O Leão é o lanterna, com apenas 10 pontos em 42, com apenas duas vitórias. O aproveitamento é de somente 23,8%.

O Coritiba inicia a rodada em 16º, com 15 - somente uma colocação na frente do Z-4. As duas equipes perderam na rodada anterior, com o Coxa superado pelo Internacional (0x3), e o Fortaleza perdendo para o Atlético-MG (3x2).

Legenda: O técnico argentino Vojvoda tenta recuperar o desempenho do Fortaleza em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pré-jogo de Coritiba x Fortaleza hoje; veja detalhes

Que horas começa a partida

Jogo terá início às 18h (horário de Brasília)

Palpite

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, da Verdinha AM 810, além de tempo real no Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Coritiba: Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Galarza e Thonny Anderson; Alef Manga, Neilton e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Fortaleza: Boeck; Jussa, Benevenuto e Titi; Pikachu, Zé Welison, Ronald, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Problemas na escalação

Para o confronto, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda não terá cinco jogadores à disposição: o defensor Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), o volante Hércules (em transição) e o atacante Robson (estiramento do ligamento colateral do joelho esquerdo), além zagueiro Brayan Ceballos e o atacante Depietri, ambos com Covid-19.

Além das baixas, a comissão técnica tem dúvidas. Na quinta-feira (30), no empate em 1 a 1 com o Estudiantes-ARG, pelas oitavas da Libertadores, o lateral-direito Landázuri foi substituído aos 23 do 2º tempo com desconforto muscular.

A expectativa é o uso da formação 3-5-2, apesar das mexidas. Como em rodadas anteriores fora de casa, o time deve adotar o uso de três volantes e apostar na transição em velocidade pelos lados do campo.

Situação do Coritiba

O Coxa busca retomar o caminho das vitórias na temporada de 2022: a última foi em 29 de maio, contra o Botafogo. Assim, a equipe caiu na tabela do Brasileirão e não vence há seis jogos, sendo quatro derrotas seguidas.

A missão é se recuperar para seguir fora da zona de rebaixamento. O desafios é substituir o atacante Igor Paixão e o lateral-esquerdo Guilherme Biro, suspensos. O time adota o esquema tático 4-2-1-3, variando para 4-2-4.

CORITIBA x FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A Local: Couto Pereira, no Curitiba (PR). Data/Horário: 03 de julho de 2022, às 18h. Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (Fifa) Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

