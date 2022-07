Queda de energia atrasa início de Coritiba x Fortaleza

O jogo entre Coritiba e Fortaleza teve um imprevisto de última hora. Uma queda de energia no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, impediu que o jogo se iniciasse às 18 horas, horário inicialmente marcado.

A falta de energia não afetou a região próxima, no bairro Alto da Glória. Apenas o próprio estádio, e ocorreu por conta de problema em um disjuntor, que queimou após um curto-circuito.

De acordo com o Regulamento Geral de Competições da CBF, o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) tem que esperar, no mínimo, 30 minutos para aguardar se a energia pode ser reestabelecida.

Havia a possibilidade que a partida fosse adiada. Porém, isso não aconteceu, já que a administração do estádio identificou o problema e está trabalhando na resolução para que a bola possa rolar.

A assessoria de comunicação do Fortaleza informou que "as luzes que ficam acima do Setor Social do Estádio Couto Pereira estão apagadas e atrasam o início da partida. Delegado da partida ainda resolve o problema".

