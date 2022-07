Sem Pikachu e com novidade na zaga, Fortaleza está escalado para enfrentar o Coritiba; veja

O Fortaleza não terá seu artilheiro e principal jogador da temporada como titular na partida contra o Coritiba, neste domingo (3), às 18 horas (de Brasília), no estádio Couto Pereira. Yago Pikachu começa no banco em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jovem Vitor Ricardo inicia jogando na ala direita. Além da ausência de Pikachu, o time titular tem outras novidades, como a presença do jovem zagueiro Habraão, do meia Matheus Vargas e do atacante Romarinho.

ESCALAÇÃO DO CORITIBA

Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castan e Diego Porfírio; Willian Farias, Val e Fabrício Daniel; Warley, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Marcelo Boeck; Habraão, Benevenuto e Titi; Vitor Ricardo, Ronald, Zé Welison, Matheus Vargas e Juninho Capixaba; Romarinho e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

