Fortaleza sofreu gols em quase 90% dos jogos no Brasileirão

Lanterna, com apenas 10 pontos conquistados após 15 rodadas e em situação desesperadora na Série A. O Fortaleza precisa de uma reação fora da curva para escapar do rebaixamento. E muito disso se deve ao fato de que o time sofre muitos gols. Em quase 90% dos jogos que fez no Brasileirão, o Tricolor teve a defesa vazada.

Ao todo, o Fortaleza sofreu ao menos um gol em 13 de 15 jogos. O equivalente a 87% das partidas. Apenas em duas oportunidades saiu de campo sem ser vazado, contra América-MG (venceu por 1 a 0) e Athletico-PR (empatou em 0 a 0).

O desempenho defensivo é tão negativo que, ao todo, foram 21 gols sofridos. O Leão do Pici tem, ao lado do Atlético-GO, uma das piores defesas da competição.

TIMES QUE MAIS SOFRERAM GOLS NA SÉRIE A

Juventude - 26 gols

Coritiba - 23 gols

Avaí - 23 gols

Fortaleza - 21 gols

Atlético-GO - 21 gols

O Tricolor volta a campo pela Série A no próximo domingo (10), para enfrentar o Palmeiras, às 18 horas, na Arena Castelão, pela 16ª rodada. O time paulista é o líder do Brasileirão, com 29 pontos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil