Fortaleza x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza recebe o Athletico-PR neste domingo (12), às 19h, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto ocorre na Arena Castelão e e tem peso de decisão para o time cearense, em situação muito preocupante na tabela de classificação.

O duelo tem transmissão ao vivo da Rádio Verdinha AM 810, do canal Premiere e tempo real do Diário do Nordeste.

Na lanterna, o Leão soma apenas seis pontos em 30 disputados. O aproveitamento é de apenas 20% e mesmo com uma vitória, não deixa a última posição. Por isso, o cenário de final para quebrar um tabu significativo: não vence em casa há quase dois meses.

A campanha no geral é péssima e tem o impacto das atuações dentro de casa. O time é o pior mandante da elite, ainda sem vitória com mando e somando três empates (Goiás, Juventude e São Paulo) e três derrotas (Ceará, Fluminense e Cuiabá).

Legenda: O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pré-jogo de Fortaleza x Athletico-PR hoje; veja detalhes

Que horas começa Fortaleza x Athletico-PR

Jogo terá início às 19h (horário de Brasília)

Palpite

Onde assistir à Fortaleza x Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, da Verdinha AM 810, além de tempo real no Diário do Nordeste.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fortaleza: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto e Titi; Pikachu, Hércules, Felipe, Juninho Capixaba e Lucas Lima; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Nicolás Hernández e Abner; Hugo Moura, Matheus Fernandes e Léo Cittadini; Pedro Rocha, Marcelo Cirino e Cuello. Técnico: Felipão.

Problemas na escalação

O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda não contar com três jogadores no Fortaleza, entregues ao departamento médico. A lista de baixas contempla o lateral-direito Tinga, o meia Matheus Vargas e o atacante Valentín Depietri.

Assim, a tendência é repetir a formação 3-5-2 e a base do time que empatou com o Goiás, em 1 a 1, na quinta (9). O zagueiro Marcelo Benevenuto sentiu desconforto muscular em campo e se tornou dúvida para o próximo confronto.

Situação do Athletico-PR

Legenda: Felipão engatou uma sequência positiva de resultados no Athletico-PR Foto: José Tramontin / Athletico-PR

O Furacão atravessa um momento crescente na temporada sob o comando de Felipão. Na Série A, venceu três dos últimos quatro jogos, subindo para 3ª colocação, com 16 pontos. Com o desgaste do elenco, o técnico deve poupar alguns titulares, uma vez que tem duas baixas: o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Pablo, ambos suspensos.

A comissão técnica avalia mudanças e pode deixar o meia Terans no banco de reservas. O atleta participou de nove das 10 partidas do Athletico-PR no Brasileirão, sendo artilheiro da equipe em 2022, com oito gols.

FORTALEZA X ATHLETICO-PR | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Data/Horário: 10 de maio de 2022, às 19h.

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA).

Assistente 2: Tiago Gomes da Silva (GO).