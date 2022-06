Lanterna, Fortaleza não evolue na Série A e precisa de aproveitamento de quase 50% para 45 pontos

O Fortaleza conquistou sete dos 33 pontos disputados na Série A de 2022 até o momento. Afundado na lanterna da competição, amargou mais um jogo sem vitória na Arena Castelão neste domingo (12), desta vez com Athletico-PR. A campanha de recuperação ainda não começou, e o tempo para fugir do rebaixamento caminha para o fim. Hoje, o aproveitamento é de apenas 21,2%.

A distância para o Botafogo (primeiro time fora do Z-4) é de cinco pontos. Do pior início no Brasileirão da última década, o time de Juan Pablo Vojvoda não traduz a criação em resultado no cenário crítico.

Legenda: O Fortaleza é o lanterna da Série A de 2022 após 11 rodadas Foto: reprodução / CBF

Os números expressivos a cada jogo são redutos de uma superioridade sem efeito - agora foram 23 chutes, sendo seis no gol. Se a defesa teve o primeiro em 11 jogos sem ser vazado, o ataque não funcionou de novo e se manteve como o pior da elite nacional, com apenas sete gols.

Fortaleza 0x0 Athetico-PR (SofaScore)

Posse: 63% x 37% Finalizações: 23 x 7 Finalizações no gol: 6x0 Escanteios: 7x1 Grandes chances perdidas: 2x2 Passes: 499 x 297

Legenda: Fortaleza e Athletico-PR empataram sem gols na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Caminho dos 45 pontos

Em busca dos 45 pontos, a média para se manter na 1ª divisão nacional, o Fortaleza precisaria de um aproveitamento de 46,9% no restante da competição para alcançá-la. O índice é muito alto e exige a soma de 38 dos 81 disponíveis por conta da péssima campanha no 1º turno.

Nos últimos quatro jogos, o Fortaleza não perdeu, mas isso é insuficiente. A única vitória foi contra o Flamengo, que somou tudo conquistado nos outros três empates: Juventude, Goiás e Athletico-PR.

Jogos do Fortaleza na Arena Castelão na Série A

12.06 - Fortaleza 0x0 Athletico-PR | Série A 09.06 - Fortaleza 1x1 Goiás | Série A 01.06 - Fortaleza 0x1 Ceará | Série A 28.05 - Fortaleza 1x1 Juventude | Série A 22.05 - Fortaleza 0x1 Fluminense | Série A 08.05 - Fortaleza 1x1 São Paulo | Série A 10.04 - Fortaleza 0x1 Cuiabá | Série A

Limite do elenco

A próxima janela de transferência no mercado será aberta apenas no dia 18 de julho. E o calendário do Fortaleza ainda tem oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. O foco deve ser o Brasileirão, mas a maratona de jogos traz desgaste e o elenco está no limite, até técnico.

As soluções precisam surgir internamente. Contra o Athletico-PR, Vojvoda escalou Jussa e Zé Welison no meio-campo, com Robson no ataque. Alterações diante do padrão habitual, com manutenção do 3-5-2. O desafio é achar lideranças técnicas, como escolha de Hércules.

A administração da crise também precisa ser mental, de confiança. A meta imediata da equipe tricolor é ficar na 16ª posição do Brasileirão, esse deve ser o único caminho possível se desejar fugir do rebaixamento no ano de maior investimento da história leonina. A tarefa é muito árdua.