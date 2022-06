Fortaleza x Ceará pela Copa do Brasil: veja horário, escalação e palpites para o Clássico-Rei

O Clássico-Rei, de história centenária, traz em sua história um peso enorme. São incontáveis confrontos históricos pelo Estadual, Copa do Nordeste, Campeonatos Brasileiros e mais recentemente, pela Copa do Brasil de 2021. E quis o destino que os dois se cruzassem mais uma vez pela competição nacional de mata-mata pelo segundo ano seguido, abrindo nesta quarta-feira (22), às 20 horas no Castelão, o duelo de ida das Oitavas de Final, com mando do Tricolor. O jogo de volta será no dia 13 de julho, com mando do Vovô.

Pré-jogo Fortaleza x Ceará hoje; veja detalhes

Que horas será Fortaleza x Ceará

O jogo tem início às 20h desta quarta-feira (22)

Onde assistir Fortaleza x Ceará

A partida terá transmissão ao vivo da Amazon Prime, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE FORTALEZA X CEARÁ:

Fortaleza

Boeck; Ceballos, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Zé Welison, Lucas Lima, Capixaba; Moisés e Romero. Técnico: Vojvoda

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral; Vina, Lima e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos

Momento

E o confronto tem aspecto especial, com óticas diferentes para Fortaleza e Ceará. Para o Leão, é a chance de ganhar moral na luta para fugir da zona de rebaixamento da Série A e repetir 2021, quando eliminou o Vovô em dois jogos (1x1 e 3x0). Já para o Vovô, e afirmar o bom momento, com 12 jogos invicto, sendo 9 pela Série A, e claro, dar o troco no rival pela eliminação no ano passado.

Além disso, os dois rivais estão envolvidos em 3 competições e precisarão de muito fôlego para superar a maratona de jogos. Além da Copa do Brasil e Série A, os dois clubes jogarão no próximo meio de semana por competições internacionais: o Leão pela Libertadores e o Vovô pela Sul-Americana. Assim, o confronto desta quarta-feira pela Copa do Brasil marca o retorno da maratona de jogos de 2022.

Por ser um jogo com mando do Fortaleza, a torcida tricolor terá 70% da torcida, enquanto a do Vovô terá 30%.

Polêmica

E dias antes do Clássico-Rei, a escala de arbitragem causou muita polêmica. A comissão de arbitragem da CBF escalou o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ) para a partida, que esteve envolvido em lances polêmicos em Goiás e Ceará, pela Série A e alvo de reclamação formal do Alvinegro e da Federação Cearense de Futebol (FCF).

A diretoria alvinegra enviou na segunda-feira ofício solicitando a mudança do árbitro para o confronto, mas não foi atendido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como chega o Fortaleza

O Tricolor de Aço vem de ânimo renovado após reagir na Série A do Brasileiro, vencendo o América/MG por 1 a 0 no Castelão, no último domingo, pela 13ª rodada. O Leão saiu da lanterna e reduziu a distância para sair do Z4 para 5 pontos. O clube contornou a semana tensa de protestos, agressão ao atacante Róbson e afastamento de Lucas Crispim e busca contra o rival Ceará, manter o bom momento.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda acredita em grande jogo entre Fortaleza e Ceará pela Copa do Brasil Foto: THIAGO GADELHA

Para o duelo, o técnico Vojvoda não terá Tinga, Hércules e Romarinho, todos no departamento médico. Landázuri também não deve retornar após sentir sintomas gripais antes do último jogo. Quem está disponível para o treinador é o meia Lucas Crispim, que foi reintegrado.

O técnico tricolor falou sobre expectativa do Clássico-Rei:

"São partidas muito especiais, tanto porque é um clássico, sabemos o que significa um clássico aqui ao Estado, e também é Copa do Brasil e são duas partidas. O principal é quem classifica, isso é o mais importante. Mas vão ser partidas muito disputadas. E os torcedores sofrerão e desfrutarão como todo clássico. E a paixão do futebol cearense tem que continuar sempre dentro da normalidade, da festa que o povo cearense respeita em cada jogo que joga', declarou o comandante tricolor.

Como chega o Ceará

O Vozão chega para o Clássico-Rei defendendo uma invencibilidade de 12 jogos na temporada, sendo 9 na Série A do Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias e 7 empates, sendo as duas últimas igualdades já com o técnico Marquinhos Santos. Com o novo treindor, o Vozão empatou em 0 a 0 com o Atlético Mineiro no Castelão e Cuiabá na Arena Pantanal. Assim, o Ceará busca a primeira vitória com o novo técnico, que substitui Dorival Júnior.

Legenda: O técnico Marquinhos Santos busca sua primeira vitória pelo Vovô após dois empates Foto: KID JUNIOR

O treinador não terá o colombiano Mendoza por uma lesão muscular e só deve voltar em 20 dias. Já Vina treinou normalmente e está disponível para o Clássico, após ter sido poupado diante do Cuiabá no último sábado.

Richardson destacou a importância do confronto, rechaçando um favoritismo do Ceará:

“Clássico nunca tem favorito, independentemente do momento. Eu, inclusive, já vivi momentos aqui que a gente tava em baixa e teve o clássico e conseguimos dar a volta por cima. A gente tem que respeitar muito nosso rival que, apesar de estar numa situação difícil no Brasileiro, é outra competição, é jogo de mata-mata, um jogo de 180 minutos. Tem o primeiro confronto amanhã, tem que estar muito concentrado”, disse.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Ceará

Campeonato Brasileiro - Copa do Brasil

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 22 de junho de 2022, às 20h

Árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA) - RJ

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (FIFA) - MG

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira - MG