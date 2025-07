Ceará vence The Blessed e conquista bicampeonato no Sub-15 Feminino

O Ceará conquistou o título da Copa Manjadinho Feminino Sub-15 nesta segunda-feira (28), no Estádio Presidente Vargas, ao vencer o The Blessed por 2 a 1. Os gols das Meninas do Vozão foram anotados por Martinha e Maria.

A equipe de Erivelton Viana encerra a competição com 86,6% de aproveitamento. Em cinco partidas disputadas, registrou quatro vitórias e um empate, com 19 gols marcados e apenas um sofrido.

Com a conquista, o Ceará alcança o bicampeonato. Em 2024, venceu o Futebol Pela Igualdade (FPI) na decisão.

Legenda: O Ceará venceu o The Blessed por 2 a 1 e foi campeão Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O JOGO

Controlando a posse para envolver o time adversário, o Ceará iniciou a partida controlando as ações em campo. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, as Meninas do Vozão abriram o marcador: em cobrança de falta, a capitã Martinha encobriu a goleira e marcou para as alvinegras.

A postura impositiva durou todo o primeiro tempo, com a equipe de Erivelton Viana pressionando as adversárias para retomar a posse. Nos últimos minutos da etapa inicial, Martinha e Maria tiveram a chance de ampliar o marcador, mas desperdiçaram.

A vantagem construída na etapa inicial deixou o Ceará confortável em campo para seguir trocando passes na tentativa de encontrar os espaços na defesa adversário. No entanto, aos nove minutos do segundo tempo, o The Blessed conseguiu o empate com Lígia.

O empate, porém, durou por pouco tempo. Aos 13 minutos, Maria recebeu pela esquerda, finalizou e a arqueira do The Blessed falhou.

Em desvantagem, o adversário se lançou ao ataque. Nos acréscimos, a arbitragem assinalou pênalti favorável ao The Blessed. Na cobrança, Lelê isolou.

Após a cobrança, a arbitra apitou o final da partida, confirmando o bicampeonato do Ceará na competição.