Grêmio tem retornos e dúvidas para enfrentar o Fortaleza; veja a provável escalação

O Grêmio deve ter mudanças no time titular na partida contra o Fortaleza, nesta terça-feira (29), em partida atrasada pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O zagueiro Kannemann, que ficou no banco contra o Palmeiras, deve ser a principal novidade.

Além da entrada de Kannemann na zaga, outra possível mudança no Imortal é a entrada do jovem atacante Alysson, de apenas 19 anos, na vaga de Pavón, titular contra o Palmeiras. Alysson tem feito boas atuações e tem sido elogiado pelos torcedores gremistas.

A tendência é que o técnico Mano Menezes leve a campo, na Arena do Grêmio, a seguinte escalação titular: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana e Riquelme; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

Um dos possíveis retornos é do meio-campista Villasanti, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras por conta de uma gastroenterite. Apesar disso, ele trata uma lesão no púbis e por isso é dúvida para este confronto contra o Fortaleza.

Grêmio e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (29), às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O time gaúcho está na 14ª posição, com 17 pontos, enquanto o Fortaleza é o 18º, com 14 pontos.