Fortaleza pode deixar Z-4 com jogo atrasado da Série A com Grêmio; veja cenário

O Fortaleza tem a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento da Série A de 2025 nesta terça-feira (29). Em jogo atrasado, válido pela 14ª rodada, diante do Grêmio, às 20h30, em Porto Alegre/RS, o Leão ganhou a chance de sair do Z-4 por conta dos últimos resultados do Brasileirão.

Com o fim da 17ª rodada, o time cearense subiu para a 18ª posição, agora com 14 pontos. No entanto, possui duas partidas a menos na competição, contra Grêmio (jogo marcado) e Atlético-MG (sem data confirmada).

Na tabela, o primeiro fora da zona é o Vasco, em 16º, com 15. Deste modo, se vencer, a equipe tricolor o supera em pontos (17 x 15) e salta para a 15ª colocação na classificação, ultrapassando também o Vitória-BA, que registra a mesma pontuação, mas seria passado em número de triunfos.

Legenda: O Fortaleza está na 18ª posição na Série A de 2025, com 14 pontos Foto: reprodução / SrGoool

A depender do saldo, também pode ficar na frente até do Grêmio, que é o 14º, com os mesmos 17. Assim, o Fortaleza poderia respirar. Já em caso de empate, seguiria no Z-4 e na mesma colocação, visto que iguala o Vasco em pontos, mas tem menos vitórias.

O panorama é possível porque, na última rodada, nenhum time da zona, nem próximo, conseguiu vencer: Sport, Juventude, Santos, Vasco, Vitória-BA e Grêmio - a exceção foi o próprio Fortaleza.

Em paralelo, desde a chegada do técnico português Renato Paiva, o Leão somou quatro pontos e retomou confiança após o empate em 1 a 1 com o Bahia e a vitória por 3 a 1 contra o Bragantino.

Vale ressaltar que diversos times possuem jogos a menos. A lista tem: Flamengo (1x), Palmeiras (2x), Bahia (2x), Botafogo (2x), Mirassol (2x), Ceará (1x), Internacional (1x), Fluminense (2x), Atlético-MG (2x), Grêmio (2x), Vasco (2x), Santos (1x), Fortaleza (2x), Juventude (2x) e Sport (2x).

Jogos atrasados da Série A de 2025

12ª RODADA

Fluminense x Ceará | Sem data confirmada

Botafogo x Mirassol | Sem data confirmada

Palmeiras x Juventude | Sem data confirmada

Sport x Flamengo | Sem data confirmada

13ª RODADA

Santos x Palmeiras | Sem data confirmada

Mirassol x Fluminense | Sem data confirmada

14ª RODADA

Grêmio x Fortaleza | Terça-feira (29), às 20h30

Juventude x Vasco | 20 de agosto, quarta-feira, às 19h

Atlético-MG x Sport | Sem data confirmada

Bahia x Internacional | Sem data confirmada

16ª RODADA