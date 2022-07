Yago Pikachu desconversa sobre saída do Fortaleza em entrevista a torcedores

A torcida tricolor vive a expectativa do duelo com o Estudiantes pela Libertadores na quinta-feira em La Plata, mas também pelo destino do ala Yago Pikachu, que recebeu proposta do futebol japonês. E o jogador concedeu entrevista ao Podcast Glória e Tradição, dedicado ao Fortaleza, no hotel onde o Leão está concentrado para o jogo. O Fortaleza enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (7), às 21h30 no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Indagado pela torcedoraTaís Lemos, do Glória e Tradição, sobre a permanência no Fortaleza até o fim do ano, Pikachu desconversou sobre a saída, garantindo acreditar na classificação do Tricolor para as Oitavas de Finais.

"Agradeço todo carinho, respeito, todos tem por mim. Lógico, todo mundo sabe (da proposta), mas quero apenas focar nesse jogo. Se eu estou aqui é porque acredito na classificação. Estamos concentrados para continuar fazendo história".

Ao fim da entrevista, torcedores leoninos presentes gritaram "Fica Pikachu" para o jogador.

Confira a entrevista completa