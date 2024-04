São Paulo vence Barcelona por 2x0 no Equador e é 2º no Grupo B da Libertadores

O São Paulo derrotou o equatoriano Barcelona por 2 a 0 nesta quinta-feira (25),emGuayaquil, na estreia do técnico Luis Zubeldía, em duelo da terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2024, e se firmou na segunda colocação da chave.

Superior na primeira etapa, o Tricolor Paulista aproveitou o bom momento para abrir o placar. O argentino Jonathan Calleri marcou de cabeça aos 17 minutos o primeiro gol da partida disputada no estádio Monumental.

O segundo veio aos 64 minutos por meio de Allison que aproveitou uma bola mal afastada após um escanteio e chutou para o fundo da rede.

Com esta vitória, o São Paulo ficou em segundo lugar com seis pontos,atrás do argentino Talleres que tem sete. Barcelona e o chileno Cobresal estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente.