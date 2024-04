Fluminense empata com o Cerro Porteño e lidera Grupo A da Libertadores

O Fluminense empatou nesta quinta-feira (25) em sua visita ao paraguaio Cerro Porteño em Assunção e segue líder do Grupo A da Copa Libertadores de América-2024.

Disputado diante de cerca de 30 mil espectadores no estádio La Olla Monumental, na capital paraguaia, o tricolor carioca,atual campeão, sofreu em alguns momentos com os ataques dos donos da casa, mas conseguiu somar um ponto que lhe permite continuar no topo da classificação da chave.

Após três rodadas, o Flu tem 5 pontos, seguido por Cerro Porteño e o chileno Colo Colo,ambos com 4 pontos. O Alianza de Lima é o último colocado com 2 pontos.

Na quarta rodada, no dia 8 de maio, o Alianza receberá o Cerro Porteño no Peru e um dia depois o Fluminense visitará o Colo Colo em Santiago.