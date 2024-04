Lucero faz dois contra o Boca e assume artilharia isolada do Fortaleza na história da Sul-Americana

O atacante argentino Juan Martín Lucero marcou dois gols para o Fortaleza na partida contra o Boca Juniors, na noite desta quinta-feira (25), na Arena Castelão. Com os gols, ele se isolou como o maior artilheiro do Fortaleza na história da Copa Sul-Americana.

Os tentos marcados neste confronto contra o Boca Juniors foram o sexto e o sétimo de Lucero com a camisa do Fortaleza em jogos da Sul-Americana. O jogador de 32 anos chegou ao Tricolor do Pici na temporada passada, quando foi vice-campeão da Sula com o Leão.

Legenda: Lucero abriu o placar contra o Boca Juniors no Castelão Foto: KID JUNIOR / SVM

OUTROS GOLS DE LUCERO PELO FORTALEZA NA SUL-AMERICANA

Fortaleza 4-0 Palestino | Sul-Americana 2023 Palestino 1-2 Fortaleza | Sul-Americana 2023 Fortaleza 1-1 LDU | Sul-Americana 2023 Fortaleza 5-0 Nacional Potosí | Sul-Americana 2024 Fortaleza 5-0 Nacional Potosí | Sul-Americana 2024

Desde que chegou ao Fortaleza, na temporada 2023, Juan Martín Lucero disputou 85 partidas com a camisa tricolor. São, até o momento, 35 gols marcados e dez assistências. Na atual temporada, o atacante soma 22 jogos, 11 gols e três assistências.