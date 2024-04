Goleiro do Boca Juniors lamenta derrota para o Fortaleza no Castelão: ‘creio que não merecíamos’

Sergio Romero, goleiro do Boca Juniors, lamentou a derrota sofrida para o Fortaleza por 4 a 2 na noite desta quinta-feira (25), pela Copa Sul-Americana 2024. Na opinião do jogador, a equipe argentina não merecia o resultado final da partida.

“Uma partida difícil. Creio que no primeiro tempo conseguimos controlar. Creio que não merecíamos ir com uma derrota e menos por 4 a 2”, disse em entrevista no gramado da Arena Castelão após o fim da partida.

Pedir desculpas aos nossos torcedores que fizeram esforço para estar aqui nos acompanhar e agora é pensar no que vem. Romero Goleiro do Boca Juniors

O Fortaleza venceu o Boca Juniors pelo placar de 4 a 2, com dois gols de Juan Martín Lucero e dois gols de Yago Pikachu. O Leão é o líder do Grupo D da Sul-Americana, enquanto o Boca Juniors está na segunda colocação.